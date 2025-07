Elisabetta Canalis torna in tv protagonista di uno show coreano

Elisabetta Canalis, iconica ex Velina e ammirata protagonista del panorama televisivo internazionale, torna in TV con un ruolo sorprendente. Dopo aver vissuto a Los Angeles, la sua passione per lo sport e la passione si traducono ora in un progetto innovativo: uno show coreano che la vede protagonista. Nei prossimi mesi, Elisabetta sbarca su Netflix, prontissima a conquistare nuovi cuori e dimostrare ancora una volta il suo talento e versatile charme.

Vive ormai da anni a Los Angeles ma l'Italia non ha mai dimenticato Elisabetta Canalis e viceversa. La soubrette sarda ha continuato a fare la spola tra gli Stati Uniti e il Belpaese per portare avanti progetti lavorativi stimolanti e interessanti. E il prossimo sembra decisamente nelle corde dell'ex Velina di Striscia la notizia, da sempre grande appassionata di sport. Elisabetta Canalis sbarca su Netflix. Nei prossimi mesi Elisabetta Canalis approderĂ su Netflix, protagonista dell'adattamento italiano di uno show coreano basato sulle abilitĂ fisiche. A farlo sapere il settimanale Chi: "Arriva su Netflix la versione italiana di Physical: da 100 a 1, uno show coreano in cui cento concorrenti ben allenati gareggiano in sfide fisiche estenuanti per vincere il premio finale in denaro.

