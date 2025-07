Fiume Po il caldo record spinge il cuneo salino a 7 chilometri dal Delta

L’ondata di caldo record sta rivoluzionando il panorama idrico del fiume Po, con il cuneo salino che avanza a 7 chilometri dal delta. Piacenza e il Delta sono sotto stretta sorveglianza, mentre le alte temperature e la scarsità di piogge mettono a dura prova l’intero ecosistema. L’Osservatorio dell’Autorità di Bacino ci avverte: il cambiamento climatico richiede azioni immediate per tutelare questa fondamentale risorsa.

Bologna, 2 luglio 2025 – Caldo rovente e poche piogge: il fiume Po resta sotto osservazione costante, in particolare nelle aree di Piacenza e sul Delta del Po dove il cuneo salino è risalito già fino a 7 chilometri dalla costa. Questo il sunto dei dati presentati dall’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell’ Autorità di bacino del fiume Po, che registrano il mese di giugno come caratterizzato da temperature superiori ai valori tipici del periodo e da precipitazioni (ad eccezione del territorio romagnolo) in generale inferiori alla media. La portata del grande fiume, al momento, è lievemente inferiore ai valori di questo periodo, ma per ora rientrano comunque nella norma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiume Po, il caldo record spinge il cuneo salino a 7 chilometri dal Delta

