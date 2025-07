Caldo 2 anziani deceduti in Sardegna A Versailles morta bambina fragile LIVE

L’ondata di calore proveniente dall’anticiclone africano si sta facendo sentire con forza, provocando tragedie e allarmi in tutta Italia e oltre i suoi confini. Dalle vittime anziane in Sardegna alle città sotto il bollino rosso, la minaccia del caldo estremo richiede azioni immediate e strategie condivise. Oggi, tra misure sul lavoro e attenzione ai più fragili, il nostro Paese si prepara a fronteggiare questa sfida senza precedenti, perché la vita non può essere messa a rischio.

L’ondata di calore, provocata dall’anticiclone africano, in alcune zone è accompagnata da forti piogge. Sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature. Oggi è in programma la firma del protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente: previsti cig, indumenti e orari specifici. Allarme caldo anche in Europa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caldo, 2 anziani deceduti in Sardegna. A Versailles morta bambina fragile. LIVE

