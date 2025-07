Sussidiarietà presentato il rapporto a Salerno | Con oltre 600 mld l’anno Italia seconda in Ue per spesa sociale

In un panorama di sfide demografiche e sociali, l’Italia si conferma seconda in Europa per spesa sociale, con oltre 620 miliardi di euro nel 2022. Tuttavia, per rispondere efficacemente alle crescenti esigenze dei cittadini e affrontare le nuove sfide, è fondamentale ottimizzare questa spesa. È quanto illustrato oggi in un rapporto presentato a Salerno, che invita a riflettere sulle strategie future per un sistema più sostenibile ed equo.

Nel 2022 la spesa sociale ha raggiunto circa 620 miliardi di euro. L’incidenza sul prodotto interno lordo (30,5%) colloca il Paese al secondo posto nel Vecchio Continente. Ma molto si potrebbe fare per ottimizzare la spesa, soddisfare la domanda crescente dei cittadini e affrontare le sfide che i bassi tassi di natalità, l’allungamento della vita media e l’aumento degli anziani pongono nel prossimo futuro all’Italia. È quanto illustrato oggi in occasione della presentazione del Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà (Fps), “Sussidiarietà e. welfare territoriale” che si è tenuta presso la sede della Camera di commercio di Salerno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Spesa sociale: con oltre 600 miliardi euro l’anno, Italia seconda in Europa; Anziani e persone con disabilità, a carico delle famiglie il 20% della spesa sociale; “Welfare familiare”: 138 miliardi di euro per la spesa privata degli italiani.