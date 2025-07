Adinolfi prima della finale dell'Isola Cristina Plevani | Non riesce a stare con noi è stanco e va a letto

A poche ore dalla grande finale dell’Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani svela un lato inedito di Mario Adinolfi. Stanco e lontano dal gruppo, il naufrago preferisce riposare, confidando nel potere rigenerante dell’acqua e nella speranza di perdere ancora peso. Una fase di vulnerabilità che ci ricorda come anche i più forti abbiano bisogno di pause. Continua a leggere per scoprire cosa ha rivelato su di lui.

A poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani ha parlato di Mario Adinolfi. Il naufrago non riesce a passare molto tempo con il gruppo perché non ha forze, come ha spiegato: "Lui si gode il mattino, l'acqua lo rende leggero. Poi va nel letto perché si sente stanco. Spero continui a perdere peso anche a casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it