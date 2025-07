Per turismo e sicurezza arriva il ' modello Roccaraso'

Per garantire un turismo sicuro e ordinato, nasce il modello Roccaraso, un nuovo approccio ideato da Viminale e Ministero del Turismo. Coinvolgendo Prefettura ed enti locali, questa strategia mira a gestire efficacemente gli arrivi, prevenendo l'overtourism e tutelando il territorio. Dopo il successo dello scorso inverno, quando la cittadina abruzzese fu al centro di attenzione, il modello si prepara a diventare un punto di riferimento per tutto il settore. La proposta si definisce oggi al tavolo interministeriale dedicato alla sicurezza dei flussi turistici e al...

Per gestire l'arrivo dei turisti e garantire l'ordine e la sicurezza del territorio, Viminale e ministero del Turismo pensano al 'modello Roccaraso', coinvolgendo Prefettura ed enti locali così come avvenne lo scorso inverno con il caso dell' overtourism nella cittadina abruzzese. La proposta è arrivata al tavolo interministeriale che si è insediato oggi al ministero del Turismo dedicato alla gestione e alla sicurezza dei flussi turistici e al quale hanno partecipato, oltre alla ministra Daniela Santanchè e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, anche i rappresentanti dei comuni firmatari della Carta di Amalfi: Amalfi, Arzachena, Capri, Cortina, Pinzolo -Madonna di Campiglio, Polignano a Mare, Roccaraso, Taormina, Positano, Pollica, Ravello, Castellabate, Atrani.

