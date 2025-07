Sardegna malore per il caldo in spiaggia | due morti

Il calore estremo che sta investendo la Sardegna sta facendo tremare anche i cuori più forti, con due vittime in poche ore causate da malori improvvisi in spiaggia. A Budoni, un uomo di 75 anni ha perso conoscenza mentre si rilassava al mare, suscitando immediatamente preoccupazione e reazioni di solidarietà. Questi tragici eventi sottolineano l’importanza di proteggersi dalle alte temperature e di rimanere sempre vigili durante le giornate più calde.

Il caldo estremo che sta colpendo la Sardegna ha provocato due vittime in poche ore, entrambe sorprese da malori mentre si trovavano in spiaggia. Il primo episodio è avvenuto a Budoni, località balneare sulla costa nord-orientale, dove un uomo di 75 anni ha perso conoscenza mentre era in riva al mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza attrezzata e l’elicottero dell’Areus, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Poco dopo, un secondo dramma si è consumato a San Teodoro, sulla vicina spiaggia di Lu Impostu: un uomo di 57 anni è stato colpito da un malore improvviso. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sardegna, malore per il caldo in spiaggia: due morti

In questa notizia si parla di: sardegna - caldo - spiaggia - malore

Caldo estremo in Italia dal 3 giugno: richiami del 2003 da Nord a Sardegna - L’Italia si prepara ad affrontare un nuovo caldo estremo, simile a quello catastrofico del 2003. Dal 3 giugno, le temperature schizzano in alto, risvegliando preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici.

? Ordinanza anti caldo in 13 Regioni. Abruzzo, Emilia-Romagna, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Lombardia hanno bloccato le attività professionali nei settori in cui è prevista l’esposizione al sol Vai su Facebook

Malore per il caldo in spiaggia: due morti in Sardegna a Budoni e San Teodoro; ++ Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna ++; Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna.

Caldo record, due morti in Sardegna: malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro. Bambina di 10 anni muore a Versailles, ipotesi infarto - Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale. Lo riporta msn.com

Caldo record, due morti in Sardegna: malore sulla spiaggia a Budoni e San Teodoro. Le vittime avevano 60 e 75 anni - Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord ... Come scrive msn.com