Jannik Sinner si racconta | La prima volta contro Alcaraz avevo già capito…Una lezione affrontare sull’erba Djokovic

Jannik Sinner si apre come raramente fa, svelando emozioni, sfide e le prime grandi lezioni sul campo. Dal suo debutto a Wimbledon contro Nardi alla prossima sfida con Vukic, il talento italiano mostra un carattere deciso e un’esperienza che cresce di partita in partita. In questa intervista esclusiva, Sinner condivide pensieri profondi e ambizioni per il futuro, offrendo uno sguardo autentico sul percorso che lo sta portando ai vertici del tennis mondiale.

Jannik Sinner ha fatto il suo esordio ieri a Wimbledon, battendo piuttosto nettamente nel primo turno L uca Nardi. Sull'erba di All England, il pusterese ha cominciato in maniera convincente ed è atteso al confronto di domani contro l'australiano Alexander Vukic, pronto a confermare il medesimo risultato del primo round. In avvicinamento allo Slam londinese, Jannik ha concesso un'intervista gestita da Rolex in cui si è un po' raccontato a 360°, partendo dai suoi inizi a Wimbledon e come abbia vissuto dei match significativi nel proprio percorso. Il riferimento, in quest'ultimo caso, è stato al 2022, quando l'azzurro affrontò lo spagnolo Carlos Alcaraz nel loro unico confronto su prati di Church Road.

Ci siamo. Oggi Sinner entra di nuovo nel tempio di Wimbledon, dove l’erba racconta storie di leggende e battaglie impossibili. Non è solo un torneo, non è solo una racchetta stretta tra le mani: è un’Italia intera che lo guarda e trattiene il fiato su ogni punto. J Vai su Facebook

