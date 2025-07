Aree Interne Nardone Futuridea | A questa eutanasia dichiarata dei territori c’è bisogno di un’azione forte

Le aree interne del Alto Matese rischiano di diventare un territorio in declino, privato delle risorse e delle opportunità necessarie per prosperare. La dichiarata "eutanasia" di queste zone richiede una risposta decisa e coordinata. Sabato scorso, a Piedimonte Matese, Francesco Nardone di Futuridea ha sottolineato l’urgenza di agire con forza per invertire questa tendenza. È il momento di mettere in campo azioni concrete: il futuro delle nostre comunità dipende da questo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato scorso a Piedimonte Matese Francesco Nardone, Responsabile Rapporti Istituzionali di Futuridea, ha partecipato ad un dibattito sulla Strategia d’Area Alto Matese a cui puntano i sindaci dei 17 comuni inseriti nel piano di intervento SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne. “ L’occasione – afferma Nardone – è stata propizia per ragionare sul Piano Nazionale che prevede testualmente per alcune aree (Obiettivo 4) ‘un accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. Un numero non trascurabile di Aree interne si trova già con una struttura demografica compromessa oltre che con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aree Interne, Nardone (Futuridea): “A questa eutanasia dichiarata dei territori c’è bisogno di un’azione forte”

In questa notizia si parla di: nardone - aree - interne - futuridea

Aree interne, Futuridea contro la dichiarata eutanasia dei territori; A PESCOPAGANO “AREE INTERNE ED EMIGRAZIONE; Danza, le allieve dell’Asd Solo Danza di Venticano ammesse alla “Peparini Academy” di Roma.

Aree interne, Futuridea contro la "dichiarata eutanasia dei territori" - Sabato scorso a Piedimonte Matese Francesco Nardone, Responsabile Rapporti Istituzionali di Futuridea, ha partecipato ad un dibattito sulla Strategia d’Area Alto Matese a cui puntano i sindaci dei 17 ... Segnala msn.com

Oliviero, aree interne nuovo modello di sviluppo per la Regione - "Le aree interne non sono più il margine, ma il cuore di una nuova visione di sviluppo territoriale, sostenibile e inclusiva. Da ansa.it