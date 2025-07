Cosa significa quando il gatto ha la lingua fuori La veterinaria | Non è solo per il caldo

Se il vostro gatto si mostra con la lingua fuori, è importante capire quando si tratta di una semplice risposta al caldo e quando invece può nascondere problemi più seri. La veterinaria Eva Fonti ci guida attraverso i segnali da non sottovalutare, aiutandoci a riconoscere i segnali di stress, traumi o malattie che potrebbero essere in agguato. Scopriamo insieme come tutelare la salute del nostro felino e agire tempestivamente in caso di necessità.

I gatti possono tenere la lingua fuori, spesso è per colpa del caldo ma questo comportamento non è mai da sottovalutare. Come spiega la veterinaria Eva Fonti se è abituale può indicare stress, traumi, malocclusioni, ulcere o gravi malattie. Vediamo quando è il caso di rivolgersi al veterinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

