Lei è agli arresti in casa lui non vuole impegnarsi | tra risate e riflessioni stasera in tv c' è L' amore a domicilio con Miriam Leone

Se il cuore batte tra risate e riflessioni, questa sera alle 21.30 su Rai1 arriva "L’amore a domicilio" con Miriam Leone. Una commedia romantica in cui un’incarcerata e un uomo indeciso si trovano coinvolti in un gioco di emozioni e scelte imprevedibili. Se non sei pronto a impegnarti davvero, forse questa storia ti farà cambiare idea. Non perdere l’appuntamento, perché il vero amore può trovarsi anche dietro le sbarre!

Se non vuoi impegnarti per davvero in una storia d’amore, chi meglio di una donna agli arresti domiciliari può diventare la tua fidanzata? Peccato che il protagonista di L’amore a domicilio abbia decisamente sbagliato a fare i calcoli. Arriva stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 – e in contemporanea streaming anche sulla piattaforma di RaiPlay – la commedia romantica firmata da Emiliano Corapi. Al suo secondo lungometraggio (il primo è stato Sulla strada di casa con Vinicio Marchioni ), dopo una carriera passata a fare corti. Il cast e i personaggi di “L’amore a domicilio”. Protagonisti di questa sgangherata storia d’amore sono Renato e Anna, interpretati da Simone Liberati e Miriam Leone. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Lei è agli arresti in casa, lui non vuole impegnarsi: tra risate e riflessioni, stasera in tv c'è "L'amore a domicilio" con Miriam Leone

Falsi atti giudiziari e truffe ai clienti: avvocato di Nola agli arresti domiciliari - Un avvocato del Foro di Nola è agli arresti domiciliari con 27 capi d'imputazione per truffa, infedele patrocinio e falso.

“Se torno a casa vi scanno tutti”: agli arresti per maltrattamenti, minaccia ancora la compagna https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/01/news/minacce_maltrattamenti_compagna_mentre_e_ai_domiciliari-424702728/?rss&ref=twhl… Vai su X

Un 25enne agli arresti domiciliari per droga si presenta dai carabinieri di Tor Bella Monaca e chiede di essere arrestato pur di non tornare a casa dalla fidanzata. Vai su Facebook

Agli arresti domiciliari e con la droga in casa. Arrestato; È agli arresti domiciliari e trasforma casa in un covo dello spaccio; Armi e droga in casa, dopo la moglie finisce agli arresti anche il marito.

"Il giudice vuole arrestare suo figlio": così si fanno dare contanti e gioielli - Nell'intercettazione il truffatore prova a convincere una madre disperata a consegnare tutto quello che ha in casa a una sua collaboratrice ... Si legge su msn.com

Pianura, agli arresti domiciliari sorpreso con la droga in casa - Il Mattino - Pianura, agli arresti domiciliari sorpreso con la droga in casa Scoperto un involucro contenente circa 170 grammi di cocaina e 5 panetti di hashish ... Secondo ilmattino.it