Mio figlio dorme nella sua cameretta ma era in giro evaso dai domiciliari | arrestato

Un episodio che desta sconcerto: un uomo di 39 anni, agli arresti domiciliari, è stato trovato in strada, mentre la madre, durante un controllo dei carabinieri, sosteneva che fosse in camera da letto. La situazione solleva domande sulla gestione delle misure restrittive e sulla sicurezza familiare. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che mette in luce le sfide del sistema di sorveglianza e le conseguenze dell’evasione.

Un 39enne ai domiciliari era in strada, mentre la madre, durante un controllo dei carabinieri, aveva detto stesse dormendo in camera: arrestato per evasione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

