Giuli Cinecittà e il caso Kaufmann | cosa ha detto il ministro

Il caso Cinecittà e le accuse di presunti rapporti tra Francis Kaufmann e il Ministero della Cultura sono al centro dell'attenzione politica. Il ministro Alessandro Giuli ha prontamente negato qualsiasi coinvolgimento diretto del MiC, definendo le ricostruzioni "tendenziose e strumentali". Una presa di posizione decisa volta a chiarire la posizione ufficiale e a smorzare polemiche infondate; ma cosa ha detto esattamente il ministro?

Il ministro Alessandro Giuli nega rapporti diretti tra il MiC e Francis Kaufmann e definisce “tendenziose e strumentali” le ricostruzioni su Cinecittà. “Ho rigettato qualsiasi ricostruzione tendenziosa e strumentale che colleghi l’ex presidente Sbarigia a presunti episodi scandalistici riconducibili alla governance di Cinecittà. Non entro nel merito di un vero o presunto conflitto di interessi che nessuno ha mai dimostrato e, in ogni caso, non compete a me farlo”. Lo dice il ministro della Cultura Alessandro Giuli al Question Time rispondendo in merito alle dimissioni di Chiara Sbarigia da presidente di Cinecittà. 🔗 Leggi su Lapresse.it