Due morti in spiaggia nelle ultime ore la tragedia dovuta al caldo record

L'Italia si trova ancora una volta alle prese con un'inaspettata tragedia legata al caldo estremo. Due vite spezzate in spiaggia nelle ultime ore sono un duro monito dei rischi insiti in questa ondata di calore record. La Sardegna, come molte altre regioni, affronta temperature oltre i 40 gradi, e la voragine di caldo rende il paesaggio ancora più insidioso. È essenziale agire con responsabilità e attenzione per evitare altre perdite.

L'Italia continua a boccheggiare sotto un'ondata di caldo che sembra non dare tregua. In particolare la Sardegna è tornata a registrare temperature roventi, con picchi ben oltre i 40 gradi in diverse zone dell'isola. L'aria è densa e afosa, il sole implacabile: da giorni la protezione civile dirama bollettini di allerta per rischio incendi e colpi di calore, mentre le autorità sanitarie invitano alla massima prudenza, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione.

In questa notizia si parla di: caldo - morti - spiaggia - tragedia

