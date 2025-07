Gaza oltre l' 82% della popolazione nella Striscia è soggetta a ordini di sfollamento UNRWA | Le persone non sanno più dove andare

La crisi a Gaza si aggrava ogni giorno di più, con oltre l'82% della popolazione soggetta a sfollamenti e senza vie di fuga sicure. L'attacco di lunedì, che ha colpito una scuola dell'UNRWA trasformata in rifugio, evidenzia la drammatica emergenza umanitaria in corso. Il mondo deve intervenire ora per fermare questa tragedia e offrire speranza a chi si trova nel cuore di questo conflitto devastante.

L’allarme arriva dopo che, nella mattina di lunedì 30 giugno, una scuola dell’UNRWA trasformata in rifugio per sfollati è stata colpita da un attacco dell'Idf. La popolazione non ha vie di fuga sicure durante il genocidio in corso La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza raggiunge live. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, oltre l'82% della popolazione nella Striscia è soggetta a ordini di sfollamento, UNRWA: “Le persone non sanno più dove andare”

