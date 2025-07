Ucraini preoccupati | senza aiuti militari Usa più civili soffriranno

La decisione della Casa Bianca di sospendere alcune forniture militari all'Ucraina suscita timori e incertezze tra i cittadini e le forze di difesa di Kiev. Con un paese già sotto pesanti attacchi e minacciato da una crisi crescente, la possibilità di un calo degli aiuti potrebbe avere conseguenze devastanti per civili e militari. La situazione si fa sempre più critica: il futuro dell'Ucraina dipende anche dalle risposte internazionali e dalla solidarietà globale.

Kiev, 2 lug. (askanews) - Gli ucraini reagiscono all'annuncio della Casa Bianca che intende interrompere alcune forniture di armi all'Ucraina promesse dall'amministrazione Biden per contrastare l'invasione russa. A Kiev in molti sono preoccupati dal possibile blocco delle consegne di munizioni e di altri aiuti militari, compresi i sistemi di difesa aerea, mentre il Paese si trova a dover fronteggiare alcuni dei maggiori attacchi missilistici e di droni della Russia. "Recentemente ci sono stati molti attacchi di droni sull'Ucraina, con molti colpi, quindi abbiamo bisogno di questi sistemi di difesa aerea" afferma una donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraini preoccupati: senza aiuti militari Usa più civili soffriranno

