Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 3 luglio | le regioni a rischio

Preparatevi a un giovedì di revival estivo, tra temperature roventi e improvvisi rovesci temporaleschi. Le regioni di Lombardia, Marche, Abruzzo e Molise dovranno prestare massima attenzione, con allerta gialla per temporali in arrivo. Mentre il termometro raggiunge picchi fino a 40°C, è fondamentale conoscere le zone a rischio per garantire sicurezza e protezione. Ecco tutto quello che c’è da sapere per affrontare al meglio questa giornata turbolenta.

