Rischio forti temporali spinti da caldo e umidità | allerta meteo gialla in Lombardia Dove e quando

L’estate lombarda si fa intensa con un’allerta gialla per temporali, a causa di caldo e umidità elevata. La Regione Lombardia ha previsto rovesci e temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, a partire dal pomeriggio di oggi, 2 luglio, fino alle prime ore di domani. È fondamentale restare informati e adottare le precauzioni necessarie. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa ondata temporalesca improvvisa.

Milano, 2 luglio 2025 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per r ischio temporali a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 2 luglio, che si protrarrà fino alle ore 6 di domani. Dalla seconda parte della giornata di oggi saranno probabili r ovesci e temporali sparsi sui rilievi e più isolati sulla pianura, con bassa probabilità di fenomeni organizzati eo persistenti ma con la possibilità di fenomeni localmente intensi per il persistere di condizioni calde ed umide. Attenuazione dell'instabilità in serata, con fenomeni in esaurimento nella notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rischio forti temporali (spinti da caldo e umidità): allerta meteo gialla in Lombardia. Dove e quando

