Il pandoro di Verona, simbolo delle festività italiane, sta per cambiare volto: Melegatti, icona storica della tradizione dolciaria, è stata acquisita dal colosso irlandese Valeo Foods. Questa operazione segna un nuovo capitolo per il marchio e apre le porte a strategie di espansione internazionale. Ma cosa significa questa mossa per l’autenticità e la qualità del pandoro? Scopriamolo insieme, analizzando i prossimi passaggi di questa trasformazione.

Verona, 2 luglio 20205 – La multinazionale irlandese di prodotti da forno Valeo Foods si è mangiata Melegatti. È di questa mattina la notizia che la storica azienda di Verona, produttrice di pandori e panettoni, è stata acquisita dal colosso europeo con sede a Dublino, già proprietario di oltre 90 marchi (tra cui gli italiani Balconi e Dal Colle). L’acquisizione è stata realizzata, infatti, tramite la vendita di Melegatti all’azienda lombarda Balconi, che fa già fa parte del gruppo, a sua volta controllato dal fondo statunitense Bain Capital. Al momento non è stato reso noto il valore dell’operazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il pandoro di Verona cambia casa: Melegatti ceduta al colosso irlandese Valeo Foods

