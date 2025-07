Consorzio Unita il ' ' battesimo' ' a Roma con La Russa Salvini e Musumeci

In un contesto di grande fermento e collaborazione, a Roma è stato ufficialmente presentato il Consorzio Unita, il primo in Italia a riunire eccellenze indipendenti nei settori della comunicazione, creatività, eventi e strategia. Nato dall’alleanza tra leader come Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, Next Different e SocialCom Italia, questo consorzio promette di rivoluzionare il panorama italiano. E ora, scopriamo insieme le sue ambizioni e potenzialità.

E' nato ufficialmente ed è stato presentato ieri a Roma il Consorzio Unita, primo consorzio italiano che aggrega realtà indipendenti leader da anni, con successo, nei settori della comunicazione, della creatività, degli eventi e della progettazione strategica: Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, Next Different e SocialCom Italia,.All'evento, che si è svolto in piazza di pietra a Roma, con il comico Saverio Raimondo ed il vignettista Federico “Osho” Palmaroli, hanno partecipato numerose figure istituzionali, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Consorzio Unita, il ''battesimo'' a Roma con La Russa, Salvini e Musumeci

