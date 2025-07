LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 7-6 7-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | gli azzurri vincono un match tiratissimo e senza break esordio superato!

Il tennis italiano brilla ancora a Wimbledon 2025, con Bolelli e Vavassori che superano un match tiratissimo senza break e aprono le danze con successo. Dopo un esordio di grande cuore, la coppia azzurra si prepara al prossimo ostacolo, consapevole che ogni partita può fare la differenza nel cammino verso la gloria. Resta con noi: gli aggiornamenti continuano, e il meglio deve ancora arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’esordio vincente di BolelliVavassori a Wimbledon 2025, un saluto sportivo! 16:06 Quest’anno quindi riescono a superare l’esordio ostico, e adesso il loro torneo di Wimbledon 2025 può cominciare! Al secondo turno però ci sarà un altro esame molto complicato. Se i n.1 del seeding ArevaloPavic hanno pescato la coppia ‘improvvisata’ Carballes-Djere e affronteranno Mensik e Machac al 2T, gli azzurri dovranno vedersela contro ZielinskiPavlasek o KrajicekGonzalez. 16:05 Partita senza break, ci sono state appena la miseria di 4 chance di strappare il servizio per le due coppie, entrambe in favore degli azzurri nei primi due turni di battuta di Joran Vliegen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 7-6, 7-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: gli azzurri vincono un match tiratissimo e senza break, esordio superato!

