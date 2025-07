Lusciano l’ultimo saluto a Giuseppe Serbelloni | chiesa gremita per i funerali del 21enne

Un’immagine straziante di dolore e commozione ha riempito la chiesa di Lusciano, dove amici, familiari e cittadini si sono riuniti per rendere l’ultimo saluto a Giuseppe Serbelloni, il giovane di appena 21 anni tragicamente scomparso in un incidente ad Aversa. La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo si è trasformata in un mare di lacrime e ricordi, testimonianza dell’affetto di una comunità sconvolta. In questi momenti di profonda tristezza, il ricordo di Giuseppe continuerà a vivere nel cuore di tutti.

"Mio figlio meritava i funerali come tutti gli altri. Aveva commesso un piccolo errore in passato ma l'aveva capito, si era ripromesso di non farlo più. Voglio salutarlo in chiesa, io e i suoi amici non lo rivedremo mai più". Sono dure le parole di Luisa Caso, la mam Vai su Facebook

