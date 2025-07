Sean ‘Diddy’ Combs il rapper assolto dalle accuse più gravi

La giuria di New York ha assolto Sean “Diddy” Combs dalle accuse più gravi, tra cui associazione a delinquere e traffici sessuali, rischiando l’ergastolo. Solo un’accusa minore di trasporto a fini di prostituzione ha retto nel verdetto finale. La notizia segna una svolta importante per il rapper, scagionato da pesanti sospetti e ora pronto a riacquistare la sua reputazione nel mondo dell’hip-hop.

La giuria del processo federale a New York contro Sean ‘Diddy’ Combs ha assolto il magnate dell’hip-hop dalle accuse più gravi: associazione a delinquere e traffici sessuali ai danni dell’ex fidanzata Cassie Ventura e di un’altra donna identificata come ‘Jane’. Se riconosciuto colpevole di queste accuse, Combs rischiava l’ergastolo. Il rapper è stato dichiarato colpevole solamente di trasporto a fini di prostituzione: un capo di imputazione per il quale rischia 10 anni di carcere. Combs, 55 anni, era accusato di cinque capi d’imputazione: uno per associazione a delinquere e due per traffico sessuale e trasporto a fini di prostituzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sean ‘Diddy’ Combs, il rapper assolto dalle accuse più gravi

