L’ex Serie A Insigne lascia il Toronto FC | si chiude l’avventura in MLS

L’avventura di Lorenzo Insigne in MLS si chiude dopo tre stagioni intense e 76 presenze con il Toronto FC. L’attaccante napoletano, simbolo di passione e talento, lascia il Canada per nuovi sorprendenti orizzonti. La sua esperienza americana si conclude, ma il suo nome rimarrà per sempre inciso nel cuore dei tifosi. Ora, il futuro di Insigne si apre a nuove sfide e opportunità nel mondo del calcio internazionale.

Si conclude l'esperienza canadese di Insigne. Dopo appena tre stagioni e un totale di 76 presenze; l'ex Napoli ha rescisso il contratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’ex Serie A, Insigne lascia il Toronto FC: si chiude l’avventura in MLS

