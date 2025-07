Trevisani sulle parole di Lautaro | Non solo Calhanoglu per me ce l’aveva anche con…

Le parole di Lautaro Martinez dopo Inter-Fluminense hanno scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo calcistico. Non solo Calhanoglu, ma anche Riccardo Trevisani si è espresso, sottolineando che il capitano nerazzurro sembra aver avuto qualche risentimento in più di quanto apparso. La faida tra i giocatori e le dichiarazioni rivelatrici continueranno a far discutere a lungo, alimentando il dibattito su coesione e futuro della squadra.

Anche Riccardo Trevisani ha commentato le parole di Lautaro Martinez dopo inter-Fluminense. Il pensiero dell’opinionista sportivo. Continueranno a far discutere a lungo le parole di Lautaro Martinez. Il capitano dell’ Inter si è preso le prime pagine di tutti i giornali quando, a termine del match contro il Fluminense, ha accusato alcuni suoi compagni di non voler rimanere più a Milano. Tra i tanti opinionisti che hanato la questione, anche Riccardo Trevisani. che si è espresso in questi termini a Cronache di Spogliatoio. ATTACCO A THURAM E NON SOLO – «Secondo me il destinatario delle sue parole è un altro, o forse più di uno: quei ragazzi che in queste partite del Mondiale per Club, mentre Lautaro Martinez si faceva un mazzo tanto creando occasioni, centrando pali e segnando in rovesciata, non si impegnavano a dovere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trevisani sulle parole di Lautaro: «Non solo Calhanoglu, per me ce l’aveva anche con…»

