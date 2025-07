Aree interne D’Agostino scrive al Premier Meloni

Le aree interne rappresentano un patrimonio inespresso di opportunità, non un fardello da abbandonare. L’on. Angelo Antonio D’Agostino invita il premier Meloni a guardare oltre le difficoltà e a investire con coraggio nel loro rilancio, affinché possano diventare motori di sviluppo, occupazione e miglior qualità della vita. È tempo di trasformare questa risorsa in una leva strategica per il futuro del Paese.

Tempo di lettura: 2 minuti "Le aree interne non sono un capitolo chiuso della storia economica del Paese, né un peso morto destinato al declino. Sono un potenziale straordinario di sviluppo, lavoro e qualità della vita. Serve il coraggio politico di scommettere sul loro rilancio, non la rassegnazione istituzionale". Lo dichiara l'on. Angelo Antonio D'Agostino, responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia e segretario provinciale del partito ad Avellino, commentando il contenuto del Piano strategico nazionale per le aree interne, dove si parla di "struttura demografica compromessa" e di una condizione di difficilissima reversibilità per molti territori.

