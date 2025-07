Caldo record chiude 1.900 scuole in Francia mentre l’Italia si dibatte sul calendario | Impossibile fare lezione a 40 gradi ma le mamme influencer raccolgono 74mila firme per abolire le vacanze estive

Mentre in Francia quasi 1.900 scuole chiudono a causa delle ondate di caldo record, l’Italia si interroga sul proprio calendario scolastico, tra temperature che rendono impossibile fare lezione e mamme influencer che raccolgono 74mila firme per abolire le vacanze estive. Un dibattito urgente che mette in luce la necessità di ripensare l’istruzione di fronte alle sfide climatiche in atto. È tempo di rivoluzionare il modello educativo?

Quasi 1.900 scuole francesi hanno chiuso i battenti nelle ultime ore a causa dell'allerta rossa per il grande caldo che ha investito sedici dipartimenti, inclusa Parigi. Temperature tra i 38 e i 40 gradi stanno mettendo in ginocchio il sistema educativo d'Oltralpe, riaccendendo in Italia il dibattito su un calendario scolastico ancora ancorato all'Ottocento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

