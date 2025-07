Il pallone di scorta di Nico Dente Gattola, l'ennesimo libro sul calcio, potrebbe sembrare un semplice appunto per gli amanti dello sport. Ma questa presentazione, mercoledì 25 giugno, ci permette di scoprire un’opera che va oltre il semplice tifo, grazie alla penna poliedrica di Giuseppe Ilario. Giudice di pace, avvocato e scrittore: una figura che arricchisce la letteratura sportiva con profondità e passione, offrendo uno sguardo unico sul mondo del calcio.

di Nico Dente Gattola L’ennesimo libro sul calcio, sicuramente qualcuno l’avrĂ pensato al momento di ricevere l’invito per la presentazione dell’ultimo libro di Giuseppe Ilario mercoledì 25 giugno dal titolo “il pallone di scorta”. Autore poliedrico, nella vita è giudice di pace e avvocato e appunto anche scrittore. Questo particolare aspetto va evidenziato perchĂ© dopo vari volumi tra cui “Eravamo ottantamila” e “ Le figurine mancanti” senza dubbio può essere definito come dire del mestiere con libri che dimostrano una vena creativa sempre viva ed in continua evoluzione. Ebbene se la prima sensazione è stata quella di pensare ad un titolo prettamente calcistico, al termine della presentazione la sensazione è differente e si comprende di trovarsi al cospetto di un vero e proprio romanzo assolutamente originale e ben scritto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it