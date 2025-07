A Bucine arrivano gli Info-Point diffusi per i turisti

Arezzo, 02 luglio 2025 – In occasione del Festival delle Regioni, tenutosi a Bucine, è stata ufficialmente sottoscritta la Carta di Intenti per la Valorizzazione Integrata della Cultura, del Turismo e della Sostenibilità Ambientale, un documento che sancisce l'impegno condiviso tra istituzioni e attori del territorio verso uno sviluppo armonico e sostenibile. Un primo passo concreto in questa direzione è rappresentato dal lancio del progetto sperimentale "Info Point Diffuso", promosso dal Comune di Bucine in collaborazione con la rete di imprese Valdambra Tourism. Il progetto nasce con tre obiettivi fondamentali: il potenziamento dell'ufficio turistico locale, la creazione di una rete collaborativa tra gli operatori turistici del territorio e l'attivazione di percorsi formativi per il personale coinvolto.

