Bernardeschi torna in Serie A? L’assist al Napoli è evidente | si decide tutto in queste ore

Bernardeschi torna in Serie A, portando con sé un potenziale assist decisivo al Napoli in questa fase cruciale di calciomercato. Dopo aver dominato la scorsa stagione, gli azzurri sono pronti a consolidare il loro successo e a rafforzarsi ulteriormente. La sua disponibilità potrebbe sbloccare operazioni importanti, come la cessione di un obiettivo strategico. In queste ore decisive, tutto si decide: il futuro del Napoli potrebbe cambiare radicalmente.

Bernardeschi potrebbe fornire un assist non da poco al Napoli con il suo ritorno in Italia: favorirebbe la cessione di un obiettivo degli azzurri Il Napoli, dopo essersi laureato Campione d'Italia nel testa a testa contro l'Inter, vuole riconfermarsi protagonista anche nella prossima stagione. Gli azzurri, in questa prima fase di calciomercato, hanno già chiuso gli arrivi di Luca Marianucci per 9 milioni di euro e Kevin De Bruyne a parametro zero, ed ora hanno quasi definito l'arrivo di Noa Lang dal PSV per circa 30 milioni di euro. Il d.s. Giovanni Manna ed il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non hanno la minima intenzione di chiudere qui la campagna acquisti.

