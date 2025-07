F1 Toto Wolff difende la posizione di Frederic Vasseur in Ferrari | Se io non fossi qui sarebbe in Mercedes

Toto Wolff difende con fermezza la posizione di Frederic Vasseur in Ferrari, sottolineando il suo valore e il ruolo cruciale che ricopre nel team. "Se io non fossi qui," ha dichiarato, "Vasseur potrebbe essere già alla Mercedes." Le voci sulla sua possibile uscita alimentano discussioni infuocate, ma Wolff ribadisce che le decisioni vanno prese con attenzione e fiducia. La vera sfida sarà dimostrare che la Ferrari può risorgere dalle difficoltà e riconquistare la vetta.

Una posizione in discussione. Sono molte le chiacchiere che si stanno facendo sull’incarico da Team Principal di Frederic Vasseur in Ferrari. I risultati deludenti di quest’annata, presentata come quella in cui la Rossa avrebbe dovuto lottare senza se e senza per la vittoria del campionato, hanno messo un po’ sulla graticola l’ingegnere francese. Sui vari media specializzati si parla con costanza di un addio alla scuderia di Maranello e di chi potrebbero essere i sostituiti. Sono stati fatti i nomi di Christian Horner (attuale Team Principal della Red Bull) e poi di Antonello Coletta (a capo del progetto WEC). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Toto Wolff difende la posizione di Frederic Vasseur in Ferrari: “Se io non fossi qui, sarebbe in Mercedes”

