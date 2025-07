Jet li e il film di arti marziali che tutti devono vedere nel XXI secolo

Nel panorama cinematografico del XXI secolo, poche pellicole di arti marziali hanno lasciato un segno così profondo come il film di Jet Li, celebrato da attori e professionisti come vero capolavoro. La recente dichiarazione di Simu Liu, star di Marvel, che lo annovera tra i film più significativi della nostra epoca, conferma quanto questa pellicola sia ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile. Un vero e proprio patrimonio culturale da scoprire o riscoprire.

In un contesto in cui le opinioni di attori e professionisti del settore cinematografico vengono sempre più considerate per definire i capolavori del cinema contemporaneo, emerge il riconoscimento di un film di arti marziali come uno dei migliori del XXI secolo. Questa analisi si focalizza sulla recente dichiarazione di Simu Liu, protagonista di Marvel, che ha inserito un film del 2002 tra le pellicole più significative della nostra epoca. L’approfondimento si concentrerà sulle motivazioni che hanno portato Liu a questa scelta, con particolare attenzione al ruolo iconico di Jet Li e alla qualità estetica e tecnica dell’opera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jet li e il film di arti marziali che tutti devono vedere nel XXI secolo

In questa notizia si parla di: film - arti - marziali - secolo

Classifica dei film di arti marziali di jet li - Jet Li non è solo un maestro delle arti marziali sul grande schermo, ma un’icona che ha saputo catturare il cuore del pubblico.

Dopo 15 anni, uno dei film più importanti del nostro tempo potrebbe davvero tornare con un seguito. The Social Network è stato un terremoto che ha sconvolto il mondo: un'opera che non raccontava la vita di Mark Zuckerberg, ma una delle spaccature social(i) Vai su Facebook

La classifica dei migliori film del XXI secolo secondo il New York Times: Parasite è in testa; Come fare un vero film di arti marziali in Italia spiegato dall'unico che ci è riuscito, Gabriele Mainetti; Netflix: 5 imperdibili film di arti marziali per i fan sfegatati di Cobra Kai.

“La città proibita” è un vero film di arti marziali, ma è italiano - E non è una cosa normale per un film fatto in Italia, dove non esiste un’esperienza consolidata nel genere ... ilpost.it scrive

Martial Arts Movies: 10 titoli per (oltre) mezzo secolo di storia - Il teppista (1974) Era il 1974, e l'astro nascente di Sonny Chiba (secondo Quentin Tarantino "il più grande attore di film di arti marziali dopo Bruce Lee") si preparava ad esplodere. Lo riporta movieplayer.it