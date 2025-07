Meloni da Papa Leone XIV | è la prima udienza ufficiale Focus su conflitti e temi etici video

In un incontro storico nel cuore del Vaticano, la premier Giorgia Meloni ha varcato le porte del Palazzo apostolico per la sua prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV. Un colloquio più lungo del previsto, ricco di focus su conflitti globali e temi etici, ha sottolineato l'importanza di dialogo e collaborazione tra Italia e Chiesa. Dopo l’intensa sessione, Meloni ha proseguito i suoi incontri, rafforzando i legami istituzionali e morali. Ciò segna un passo fondamentale nel rapporto tra politica e spiritualità .

“Molto piacere”. Con queste parole Papa Leone XIV ha accolto la premier Giorgia Meloni nel Palazzo apostolico per la prima udienza ufficiale. Un colloquio durato piĂą a lungo della mezz’ora canonica di protocollo. Dopo l’udienza con il pontefice la premier, accompagnata dai vicepremier Tajani e Salvini e dal sottosegretario Alfredo Mantovano, ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua SantitĂ , accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Meloni in visita ufficiale da papa Leone XIV. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – spiega una nota del Vaticano – sono state sottolineate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e l’Italia ed è stato rilevato il comune impegno per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l’assistenza umanitaria a Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni da Papa Leone XIV: è la prima udienza ufficiale. Focus su conflitti e temi etici (video)

In questa notizia si parla di: meloni - papa - leone - prima

Il Papa “tennista” ha ricevuto Sinner e Binaghi prima di Mattarella e Meloni - Il Papa tennista ha accolto Jannik Sinner e Angelo Binaghi prima dei loro incontri con il Presidente Mattarella e la Premier Meloni.

La premier #giorgiameloni questa mattina è stata ricevuta in udienza ufficiale da #PapaLeoneXIV: è stata la prima volta. Vai su X

Il Ddl comincia in Senato il suo percorso parlamentare proprio quando la premier Giorgia Meloni incontrerĂ per la prima volta in udienza Papa Leone XIV Vai su Facebook

Meloni incontra Papa Leone XIV, prima udienza ufficiale: conflitti e temi etici in primo piano; Il Papa riceve la premier Meloni. Nei colloqui la sfida per la pace; Papa Leone XIV riceve oggi la premier Giorgia Meloni.

Meloni incontra Papa Leone XIV, prima udienza ufficiale: conflitti e temi etici in primo piano - Dalla guerra in Ucraina alla crisi di Gaza, saranno i temi internazionali il fulcro del colloquio fra Leone XIV e Giorgia Meloni, nella prima udienza ufficiale fra il Papa e la premier, che come da pr ... Segnala msn.com

VIDEO | Giorgia Meloni in udienza ufficiale da Papa Leone XIV - BOLOGNA – Giorgia Meloni è stata ricevuta oggi, per la prima volta in udienza ufficiale, da papa Leone XIV, eletto l’8 maggio 2025 dopo la morte di papa Francesco. dire.it scrive