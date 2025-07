Da New York arriva il dj Victor Simonelli attesi centinaia di fan

Un’icona della scena musicale internazionale, Victor Simonelli conquista il cuore dei fan campani con il suo mix irresistibile di energia e innovazione. Attesi in centinaia, gli appassionati si preparano a vivere un’esperienza indimenticabile al Flava Beach di Castelvolturno, dove il talento di Simonelli trasformerà la serata in un vero e proprio evento da non perdere. La musica, l’entusiasmo e la passione si fondono in una notte magica che resterà impressa nel cuore di tutti.

Direttamente da New York arriva in Campania uno dei dj più noti della dance music newjorkese. Grande colpo del Flava Beach di Castelvolturno che sta già vendendo i biglietti per il prossimo 5 luglio quando ospiterà Victor Simonelli, un nome sinonimo di avanguardia nel panorama della dance music. Saranno in centinaia ad applaudire Simonelli

