Omicidio Manuel Mastrapasqua chiesti 20 anni per Daniele Rezza la famiglia della vittima | Non è giustizia nostro figlio ucciso per cuffie da 14€

Un grave episodio scuote Milano: la procura ha chiesto 20 anni di carcere per Daniele Rezza, accusato dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, assassinato durante una rapina per le sue cuffiette. La famiglia di Manuel rivendica giustizia e spera in una condanna severa. La tragica vicenda evidenzia l’urgenza di affrontare con fermezza la violenza nelle strade cittadine. Rimanete aggiornati sugli sviluppi di questa triste vicenda.

La procura di Milano ha chiesto alla Corte d'Assise 20 anni di reclusione per Daniele Rezza, l'uomo che uccise con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubargli le cuffiette

La procura di Milano ha chiesto di condannare Daniele Rezza a vent'anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso in strada a Rozzano lo scorso 11 ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro. #ANSA Vai su Facebook

#Milano Ucciso per un paio di cuffiette. La procura ha chiesto una condanna a 20 anni per Daniele Rezza, accusato dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31anni, accoltellato in strada a Rozzano per un paio di cuffiette da pochi euro. Vai su X

