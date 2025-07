Caldo record temperature fino a 40 gradi e due morti in spiaggia Allarme siccità ma fiumi e laghi resistono da sabato la tregua

In un’Italia sconvolta da temperature record che hanno sfiorato i 40 gradi, il caldo estremo si fa sentire con conseguenze drammatiche. Mentre i fiumi e i laghi resistono, due tragedie in Sardegna ricordano quanto il clima possa essere imprevedibile e pericoloso. In questa cornice di emergenza climatica, la nostra attenzione si concentra su come affrontare e mitigare gli effetti di questa calura senza precedenti. Entrambe si trovavano in...

Giornate di caldo record in Italia, soprattutto al centro. Oggi le temperature hanno toccato i 40 gradi in diverse città italiane e le città da bollino rosso aumenteranno nei prossimi due giorni. Allarme siccità ma per fortuna fiumi e laghi non restano a secco. E, soprattutto, un doppio dramma registrato in due diverse località balneari della Sardegna dove, a causa delle temperature roventi, due persone sono morte. Entrambe si trovavano in spiaggia. Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale, dove, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi – con l’ambulanza medicalizzata e l’elicottero dell’Areus – per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caldo record, temperature fino a 40 gradi e due morti in spiaggia. Allarme siccità ma fiumi e laghi resistono, da sabato la tregua

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

Caldo record in Italia, le ultime notizie in diretta | Oggi temperature fino a 40 gradi. Giovedì bollino rosso in 18 città. Bambina di 10 anni muore a Versailles: «è stato un colpo di calore». Malore in spiaggia: due morti in Sardegna; Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Blackout a Firenze e Bergamo; Le immagini del caldo record registrato in tutta Europa con temperature oltre i 40 gradi.

Caldo record, in Spagna la temperatura del suolo arriva a 54 gradi, in Italia si sfiorano i 50 a Foggia. Le immagini del satellite - Fa caldo come non mai in Europa, e questa volta a misurarlo non sono solo termometri o stazioni meteorologiche, ma anche i satelliti. Si legge su msn.com

Caldo record, bollino rosso in 18 città giovedì 3 luglio: dove ci sarà il picco di temperature - Continua l'intensa ondata di calore a causa dell'anticiclone africano con afa e temperature che sfiorano i 40° gradi soprattutto a Centro- Segnala fanpage.it