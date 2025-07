È finita tra Brando e Raffaella di Uomini e Donne l’ennesima e definitiva rottura | lei si sfoga sui social lui nel silenzio

In un mondo in cui le storie d’amore si intrecciano tra social e reality, anche Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian dicono addio, segnando l’ennesima rottura. La giovane speaker ha condiviso il suo dolore sui social, lasciando tutti senza parole, mentre lui preferisce il silenzio. La domanda che tutti si pongono è: come si riprenderà questa coppia dalle cicatrici di un amore finito? La risposta, forse, sta nel tempo e nelle nuove scelte di entrambi.

“Da come avrete potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme”. Con le stesse modalità della precedente rottura, Raffaella Scuotto annuncia l’ennesima rottura, che questa volta sembra definitiva, con il fidanzato Brando Ephrikian. La crisi sembrava nell’aria, da qualche giorno i due avevano smesso di mostrarsi in coppia sui social e i followers avevano intuito che qualcosa non andasse bene La campana riferisce che: “Andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più, a causa di molti alti e bassi vissuti, e non è così che un amore va vissuto. Chi mi conosce e ha condiviso momenti con noi sa perfettamente come abbiamo vissuto questo amore, quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi e probabilmente i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it