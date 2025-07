Guerre stellari nel Pd Schlein assediata in una galassia frastagliata da fronde e in balia di correnti che spuntano come funghi velenosi

lenta realtà della politica italiana, dove ogni mossa può trasformarsi in una battaglia epica. In un contesto così frammentato e turbolento, il futuro del Partito Democratico si gioca tra alleanze, tradimenti e sogni di rinnovamento. Riuscirà Schlein a conquistare la galassia democratica o rimarrà un'eroina sconfitta in questa lotta cosmica? Solo il tempo potrà svelarlo.

Scacco matto (o quasi) e scacchiera ridisegnata (e impazzita?) nel Pd di Elly Schlein. Nella guerra fratricida interna alla frastagliata galassia dem pullulano microcosmi e aspiranti astri nascenti che si combattono la vicinanza alla Terra e al sole dell’affermazione elettorale che fin qui è stato solo un miraggio. E in tutto questo, la “rivoluzione” promessa dalla regina in carica del Pd, Elly Schlein si scontra, come prevedibile, con la dura e immutabile realtà del Partito Democratico. Quella stessa formazione che, pur cambiando nome e maschera, non riesce a liberarsi dei suoi vizi atavici e peccati originali di universale memoria: il potere delle correnti e dei “cacicchi”, contro cui la segretaria avrebbe dovuto, a suo dire, battersi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerre stellari nel Pd, Schlein assediata in una galassia frastagliata da fronde e in balia di correnti che spuntano come funghi (velenosi)

In questa notizia si parla di: schlein - guerre - stellari - assediata

Guerre stellari nel Pd, Schlein assediata in una galassia frastagliata da fronde e in balia di correnti che spuntano come funghi (velenosi).

Schlein assediata dai riformisti: "Vuole rifare i Ds..." - L’ala riformista del Pd , fortemente scontenta per la composizione della nuova segreteria, è in subbuglio. Scrive ilgiornale.it

Schlein sotto assedio nel Pd. Due mosse, tra europee e Camera - Sempre più critiche nei confronti della segretaria, che si è decisa a frequentare più assiduamente Montecitorio. Come scrive ilfoglio.it