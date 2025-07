Omicidio Mastrapasqua il pm chiede 20 anni per Rezza La famiglia della vittima | Questa non è giustizia

L'omicidio di Mastrapasqua scuote ancora l'opinione pubblica: il pm chiede 20 anni per Rezza, ma la famiglia della vittima ritiene che questa non sia giustizia. Era una notte come tante altre, quando un'aggressione improvvisa e violenta ha spezzato una vita. La tragica vicenda mette in discussione la ricerca di veritĂ e giustizia, lasciando tutti con un senso di ingiustizia e rinnovata richiesta di approfondimenti.

Era la notte tra il 10 e l'11 ottobre scorso, era appena sceso dal tram e stava rientrando a casa alla fine del suo turno di lavoro in un supermercato, quando Manuel Mastrapasqua subì un'aggressione nei pressi di una fermata finendo ucciso con una coltellata al petto. Un'aggressione con l'obiettivo di rapinare delle cuffiette la vittima e che gli inquirenti hanno definito, "tanto violenta quanto fulminea".

Omicidio Mastrapasqua, Daniele Rezza: “Non volevo uccidere Manuel ma solo rapinarlo. Chiedo perdono alla famiglia” - In una drammatica testimonianza, Daniele Rezza si scusa con la famiglia di Manuel Mastrapasqua, affermando di aver agito nel tentativo di rapinare e non di uccidere.

