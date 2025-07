Si sente male dopo un giro sulle montagne russe a Mirabilandia | ragazzina di 14 anni finisce in prognosi riservata

Un episodio che ha scosso il mondo dei parchi divertimenti: una giovane di appena 14 anni, dopo aver vissuto l’emozione sulle montagne russe Ispeed a Mirabilandia, si è sentita male, finendo in prognosi riservata. Trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, la sua condizione rimane critica. È importante approfondire le cause di questo incidente e garantire la massima sicurezza per tutti i visitatori.

È stata trasportata d’urgenza in elicottero fino all’ ospedale Bufalini di Cesena, dopo essersi sentita male a seguito di un giro sulle montagne russe. È il caso di una ragazzina di 14 anni, che martedì 1 luglio ha avuto un malore all’interno del parco divertimenti Mirabilandia, in provincia di Ravenna, dove si trovava insieme ai genitori. Il malore dopo un giro sull’Ispeed. La 14enne si trovava all’interno del parco insieme ai genitori e, accompagnata dai due, ha fatto un giro su una delle attrazioni più famose di Mirabilandia. Si tratta dell’Ispeed, una montagna russa inaugurata nel 2009 e aperta a tutti i maggiori di 12 anni. 🔗 Leggi su Open.online

