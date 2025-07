Douglas Luiz Juve ai titoli di coda | il club glielo ha già comunicato! C’è già un nome in pole position per sostituirlo

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus si fa sempre più incerto: il club ha già comunicato al brasiliano che è giunto il momento di considerare altre opportunità. Con un nome in pole position per la sua sostituzione, i bianconeri si preparano a fare le mosse giuste sul mercato. La rosa della Juventus si ridisegna, e lo scenario si fa ancora più interessante: ecco cosa potrebbe aspettarci nei prossimi giorni.

Douglas Luiz Juve ai titoli di coda: il club glielo ha già comunicato! C'è già un nome in pole position per sostituire il centrocampista brasiliano. Ultime. Il calciomercato Juve ha comunicato a Douglas Luiz che è pronta ad ascoltare offerte per il centrocampista brasiliano, consigliandogli di cercare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. Arrivato in bianconero con grandi aspettative, Douglas Luiz non è riuscito a imporsi come titolare fisso nella squadra di Igor Tudor e, nonostante alcune prestazioni positive, sembra non essere più parte del progetto a lungo termine della Juventus.

