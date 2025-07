Giuli e i soldi al film del killer di villa Pamphili | Mai contatti tra il ministero e Kaufmann ecco come ha avuto i finanziamenti

Durante il question time di oggi alla Camera, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiarito che non ci sono mai stati contatti tra il Ministero e Francis Kaufmann riguardo ai finanziamenti per il suo film sul killer di villa Pamphili. Nonostante la richiesta di un milione di tax credit sia stata approvata, il progetto non è mai stato realizzato. Ecco come si sono svelati i retroscena di questa vicenda intricata.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è tornato nel corso del question time di oggi, 2 luglio, alla Camera, sul tema dei finanziamenti attribuiti a Francis Kaufmann, il killer di villa Pamphili, che aveva presentato domanda e ha ottenuto 1 milione di tax credit, per un film mai realizzato (come rivelato da Open ). Spiegando, in questa circostanza, non solo che i controlli sull’assegnazione dei tax credit sono stati ulteriormente rafforzati, ma anche come e perché il film di Kauffman è stato finanziato. I finanziamenti a Kauffman. «Gia nel corso del 2024 – ha spiegato Giuli – sono stati adottati nuovi criteri per il credito di imposta. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: giuli - film - killer - villa

I soliti dispetti: gli attori “desinistra” contro il ministro Giuli è un film già visto (destinato al flop) - "I soliti dispetti: gli attori di sinistra contro il ministro Giuli" si preannuncia come un film già visto, destinato al flop.

Il ministro della Cultura, Giuli: "Sgomento e rabbia per fondi facili al cinema". Alla casa di produzione del film del presunto killer di Villa Pamphili, Francis Kaufmann (alias Rexal Ford), 863 mila euro dal tax credit #ANSA Vai su X

L’ex presidente della Rai ha prodotto il film “Anna” di Monica Guerritore e spiega quali siano stati i rapporti con il produttore al centro del giallo sul film di Kaufmann (alias Rexal Ford), il presunto killer di Villa Pamphili Vai su Facebook

Giuli e i soldi al film del killer di villa Pamphili: «Mai contatti tra il ministero e Kaufmann, ecco come ha avuto i finanziamenti; Fondi pubblici al presunto killer di Villa Pamphili, il ministro Giuli: “Non permetteremo più che questo accada; Rexal Ford, al killer di villa Pamphili quasi un milione di fondi pubblici per fare un film: il caso.

Tax credit, Giuli dice che il ministero non ha avuto contatti con Francis Kauffmann: “Mai più film fantasma” - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha risposto a un'interrogazione sul tax credit, e in particolare sulle misure che il governo intende intraprendere ... fanpage.it scrive

Giuli: da Direzione Generale Cinema nessun rapporto con Kaufmann - Quello destinato al film "Stelle della notte", il film fantasma di Francis Kaufmann, il californiano implicato nel duplice delitto di Villa Pamphili a Roma, "si tratta di un ... Da libero.it