Trump Inaugura Alligator Alcatraz | il nuovo carcere per migranti nelle paludi della Florida

Nel cuore delle Everglades, tra alligatori e mangrovie, sorge il controverso “Alligator Alcatraz”, un nuovo centro di detenzione per migranti irregolari inaugurato da Donald Trump. Costruito in soli sette giorni, questo avveniristico carcere ha già acceso un dibattito globale sulla sua efficacia e umanità. Un’installazione senza precedenti che mette in discussione i confini tra natura selvaggia e politiche di frontiera: un esempio di come l’innovazione possa sfidare i limiti dell’etica.

Una prigione tra alligatori e mangrovie. Nel cuore delle Everglades, tra paludi infestate da alligatori, coccodrilli e pitoni, è sorto un nuovo centro di detenzione per migranti irregolari che ha già fatto discutere il mondo intero. Il complesso, battezzato dai media "Alligator Alcatraz", è stato costruito in appena una settimana e inaugurato direttamente dal presidente Donald Trump. Il centro è in grado di ospitare fino a 5.000 persone e, secondo fonti statunitensi, il suo mantenimento costerà 450 milioni di dollari l'anno. Una struttura remota e ostile. Isolato in una zona paludosa tra le più selvagge della Florida, il carcere si trova su un ex aeroporto abbandonato, circondato da una fitta rete di mangrovie e da una popolazione stimata di 200.

