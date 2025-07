Conti pubblici Giorgetti Da Governo impostazione seria e responsabile

affrontare richiedono un impegno costante e una visione lungimirante. Il Governo si impegna a mantenere un equilibrio tra disciplina fiscale e stimolo alla crescita, puntando su innovation e sostenibilità. Solo così potremo costruire un futuro stabile e prospero per l’Italia, garantendo benessere e opportunità a tutte le generazioni. Un percorso di responsabilità che ci guiderà verso nuove conquiste, rafforzando la nostra posizione nel panorama globale.

ROMA (ITALPRESS) – In questo quadro "il Governo conferma un'impostazione di serietà e responsabilità nei conti pubblici", sostenendo al tempo stesso "export, investimenti e competitività, a beneficio della crescita strutturale delle nostre imprese e dell'economia nazionale". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea annuale Ania all'Auditorium Parco della Musica. "Le sfide ambiziose che siamo chiamati ad affrontare richiedono investimenti di vasta portata e di lungo termine – sottolinea -. Dati i vincoli di bilancio attuali, le sole risorse pubbliche non sono sufficienti a coprire tale fabbisogno, in Italia come in Europa.