Mia figlia sa che ho la sclerosi multipla e mi aiuta Ho paura che possa succedermi qualcosa per cui non potrò più vivere | parla Georgette Polizzi

Georgette Polizzi, nota fashion designer e figura famosa di Temptation Island 2016, ha condiviso un aspetto più intimo della sua vita. Tra le sfide del reality e la lotta contro la sclerosi multipla, la sua testimonianza rivela come l’amore e il sostegno della famiglia siano la fonte più grande di forza. Condividere queste esperienze ci ricorda che, nonostante le difficoltà, il calore dei nostri cari può essere un incredibile alleato nel superarle.

L’esperienza a Temptation Island 2016, la sclerosi multipla e la forza della famiglia sempre al proprio fianco: Georgette Polizzi si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage.it. La donna, artista e fashion designer, ha parlato dell’avventura nel reality show: “È stato un percorso che in quel momento sentivo di voler fare, ma che mi ha fatto cadere rovinosamente. Da persona comune mi sono ritrovata esposta, giudicata da chi non mi conosceva. È stato un momento molto difficile, dal quale sento di essere uscita vittoriosa, perché sono rimasta fedele a me stessa. Più che una rinascita, però, la definirei come una caduta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia sa che ho la sclerosi multipla e mi aiuta. Ho paura che possa succedermi qualcosa per cui non potrò più vivere”: parla Georgette Polizzi

