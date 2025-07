Incidente in via Carducci | grave un uomo di 58 anni - Le foto

Un violento incidente ha sconvolto via Carducci mercoledì mattina, coinvolgendo un’auto e una moto nel tratto tra Conad e l’Università di Bergamo. Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito, e le prime immagini dello scontro mostrano l’entità dell’impatto. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini. Ecco le foto che catturano il drammatico momento.

LO SCONTRO. Impatto tra un'auto e una moto nella mattinata di mercoledì 2 luglio in via Carducci nel tratto che porta dalla Conad verso l'Università degli studi di Bergamo.

