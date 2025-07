Ecco come Gallipoli Santorini e Palma di Maiorca sono state mangiate dal turismo e perché l’Albania gli somiglia

Gallipoli, Santorini e Palma di Maiorca, un tempo autentici gioielli mediterranei, sono state divorate dal turismo di massa, lasciando ecosistemi in crisi e città svuotate. L’Albania, prossima a esplodere come meta turistica, mostra somiglianze inquietanti con queste destinazioni. Il loro esempio ci invita a riflettere: quando il successo si trasforma in insostenibilità, cosa rischiamo di perdere?

