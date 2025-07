Campi Flegrei l’Ingv | emergenza nazionale con probabilità di bocche eruttive Il vulcanologo | Non significa rischio imminente

I Campi Flegrei sono al centro di un’attenzione crescente: l’Ingv ha dichiarato un’emergenza nazionale, segnalando rischi potenziali come eruzioni e terremoti significativi. Tuttavia, il vulcanologo Fabio Florindo rassicura: ciò non equivale a un pericolo imminente. La situazione richiede vigilanza e preparazione, ma è importante distinguere tra allerta e emergenza reale. Scopriamo insieme cosa comporta questa complessa analisi di rischio e come possiamo prepararci al meglio.

Emergenza nazionale nei Campi Flegrei con probabilità di apertura di bocche eruttive; terremoti per una magnitudo massima di 5.5; esplosioni freatiche che " possono uccidere "; edifici lesionati che possono crollare. Sono alcuni dei punti toccati da Fabio Florindo, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Florindo è stato audito oggi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

