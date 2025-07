Aggredito da pitbull il racconto | Io tra pochi sopravvissuti vivo grazie a un passante

Un drammatico episodio di sopravvivenza, un racconto che lascia senza fiato: tra pochi fortunati, ho avuto la possibilità di vivere grazie all'intervento di un passante nell'attacco di un pitbull. La mia esperienza non solo testimonia il rischio insito in questi incontri, ma anche la forza incredibile dell'istinto di sopravvivenza. La mia storia si unisce a quella di altri, come i piccoli vittime di recenti attacchi, e ci ricorda l'importanza della prudenza e della tutela.

(Adnkronos) – "Il mio caso ha fatto scalpore perché sono uno dei pochi sopravvissuti. Quando succedono queste cose per me significa rivivere tutto perché mi sento un eletto, uno dei pochi fortunati che ce l'ha fatta". All'indomani del caso dei due fratellini di 8 e 10 anni, azzannati da un cane in una villetta a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: pochi - sopravvissuti - aggredito - pitbull

Aggredito da pitbull, il racconto: Io tra pochi sopravvissuti, vivo grazie a un passante; Palio di Siena salta per maltempo, la corsa è rinviata a domani.

Fasano, bimba di due anni aggredita dal pitbull dei nonni: ferita alla testa, in ospedale. Cane sequestrato - Prima portata all’ospedale Perrino di Brindisi, poi trasferita nel reparto di Neurologia dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove è sottoposta a tac e risonanza: le sue condizioni non sare ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Bimba di due anni azzannata alla testa dal pitbull dei nonni - La piccola è ricoverata nel reparto di Neurologia dell'ospedale di Bari, non sarebbe in pericolo di vita. Da quotidiano.net