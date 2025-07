Palio di Siena salta per maltempo la corsa è rinviata a domani

Il Palio di Siena, uno dei momenti più attesi dell’anno, si prepara a emozionare ancora una volta, ma questa volta il maltempo ha imposto un prezioso riposo alla Piazza del Campo. La pioggia ha costretto gli organizzatori a rinviare la celebre corsa a domani, giovedì 3 luglio 2025. Dopo un’altra annata di attesa, i cavalieri e gli spettatori potranno finalmente vivere l’incanto di questa tradizione secolare. Restate con noi per scoprire cosa ci riserverà questa nuova attesa.

(Adnkronos) – Piove su Piazza del Campo, il Palio di Siena in programma oggi 2 luglio è rinviato a domani, giovedì 3 luglio 2025. Ad una trifora del palazzo comunale è stata esposta la bandiera verde che comunica la decisione del sindaco di rinviare l’appuntamento. Anche lo scorso anno il Palio era stato rinviato per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

